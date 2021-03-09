التعليم تصدر قراراً بشأن طلاب المجموعة الطبية خارج العراق 

2021/03/09 | 14:17 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أصدرت وزارة التعليم العالي، الثلاثاء، قرارا بشأن طلاب المجموعة الطبية الذين درسوا خارج البلاد، لتكييف اوضاعهم وفق السياقات الاكاديمية.

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وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (9 آذار 2021) إنه "إدراكا منا للمصلحة العلمية وحرصا على تكييف بعض حالات الطلبة الدارسين في المجموعة الطبية خارج العراق على وفق السياقات الأكاديمية الممكنة قررت هيأة الرأي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي معالجة الحالات غير المستوفية شروط الرصانة ومعدل القبول بإحالتهم الى المرحلة النهائية في كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة بجامعات بغداد والبصرة والكوفة وكركوك والمستنصرية والنهرين والموصل وذي قار لتعزيز الاختصاص المدروس وأداء الامتحانات حضوريا ويكون نجاح الطالب مجزيا عن امتحان معادلة الشهادة".

وأضاف البيان، انه "استكمالا لهذا السياق فإن القرار تضمن أيضا اعتماد معدل لا يقل عن 90% من مخرجات الفرع الاحيائي حصرا لفتح الملف الدراسي للراغبين بدراسة الطب العام خارج العراق للعام الدراسي 2022/2021 وكذلك لأغراض النقل والقبول في الداخل ضمن الكليات المناظرة الأهلية فيما يعتمد معدل 80% لخريجي الفرع الإحيائي حصرا لغرض فتح الملف أو النقل والقبول في الداخل ضمن الكليات الأهلية بتخصص طب الأسنان والصيدلة".

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