تعطيل الدوام الرسمي ليومين في الاقليم

2021/03/09 | 14:20 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت حكومة اقليم كوردستان تعطيل الدوام الرسمي في مؤسسات ودوائر الدولة ليومين.

وقالت دائرة الاعلام والمعلومات التابعة لحكومة اقليم كوردستان في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، انها قررت تعطيل الدوام الرسمي من يوم الخميس المقبل والى يوم الأحد من الاسبوع المقبل.

PUKmedia ترجمة

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