نائب يكشف عن غرق سفينة عراقية مع طاقمها

2021/03/09 | 14:20 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلن النائب كاظم فنجان الحمامي، الثلاثاء، عن حادث غرق سفينة عراقية مع طاقمها، في المياه الدولية لحوض الخليج العربي.

وقال الحمامي في تصريح تابعه NRT عربية، (9 آذار 2021)، انه "وقع حادث غرق سفينة (tugboat) مع طاقمها، في المياه الدولية لحوض الخليج العربي"، مشيرا الى ان "الدوريات البحرية السعودية هرعت الى موقع الحادث لانتشال الطاقم".

واضاف، ان "جميع الطاقم بخير، و سيواصل متابعته مع منظمة ميماك في البحرين لتسهيل أمرعودتهم الى العراق، واستلام صورة من نتائج التحقيق في الحادث".

واوضح الحمامي انه " وسوف يتولى استعراض التفاصيل المرتبطة بالحادث بعد استلام التقرير المفصل".

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