الغانمي يستقبل وفدا من بعثة الاتحاد الأوروبي (صور)

2021/03/09 | 14:20 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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التقى وزير الداخلية عثمان الغانمي، الثلاثاء، بوفد بعثة الاتحاد الأوروبي الاستشارية في العراق، لبحث سبيل تطوير التعاون في مجال التقنية الحديثة.

وقالت الوزارة في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (9 آذار 2021)، ان "الوزير عثمان الغانمي التقى بوفد من بعثة الاتحاد الأوروبي الاستشارية في العراق، ضم الوفد مدير العمليات ورئيس المستشارين السيد ماتيو سلفاتوري والخبير الاستراتيجي الأقدم في شؤون الموارد البشرية السيد لارس مادسن والمسؤول التنفيذي الوطني لرئيس البعثة السيد اسامة توفيق، وبحضور عدد من السادة المدراء في وزارة الداخلية".

واضاف البيان، انه "جرى خلال اللقاء بحث أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين وزارة الداخلية وبعثة الاتحاد الأوروبي، والعمل على تطوير المهارات في مجال التقنية الحديثة للموارد البشرية"، لافتا الى "تنظيم ورش عمل مشتركة خاصة بالدعم الفني والمعلوماتية والاتصال والبنى التحتية، كما جرت مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك".

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