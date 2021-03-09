الازمات الدولية: الضغوط القصوى الاميركية على ايران فشلت

2021/03/09 | 14:21 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..رأى خبراء مجموعة الازمات الدولية ان مخطط الضغوط القصوى الاميركية على ايران آل الى الفشل وجسد فشلا خطيرا في السياسة الخارجية الاميركية.وورد في تقرير صادر عن مجموعة الازمات الدولية: ان الحكومة الاميركية انسحبت من الاتفاق النووي ونفذت مخطط الضغوط القصوى بفرض حظر احادي ضد ايران بهدف التوصل الى اتفاق افضل كما يبدو.ونوهت الى ان هذه الاستراتيجية كانت تهدف الى املاء اتفاق يضم فرض قيود اضافية منها البرنامج الصاروخي ونفوذ ايران في المنطقة.ولفتت الى ان هذه الخطة كانت تقوم على فرضين خاطئين هما ان ايران لن تزيد نشاطاتها النووية مع الحظر الاميركي الا انها خفضت التزاماتها في 2019 بعد عام واحد من انسحاب اميركا وعدم تحقق مصالحها في الاتفاق كما ان الفرض الثاني كان يقوم على ان فرض كلفة اقتصادية يؤدي الى تراجع ايران أو تغيير في برنامجها الاقليمي لكن ايران لم تتراجع ولم تغير من برنامجها بهذا الشأن.وعدّت المجموعة فشل تنفيذ بنود الاتفاق النووي يعود الى النتائج السلبية للخطة الاميركية المذكورة.



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