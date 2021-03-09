2021/03/09 | 14:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – NNC كشف الكاردينال العراقي لويس ساكو، عن تفاصيل لقاء بابا الفاتيكان بالمرجع الديني الاعلى علي السيستاني في النجف، وفيما أكد انهما تحدثا عن السلام والفقراء والشباب، بين ان السيستاني استقبل البابا وقوفا وسار معه عند خروجه.وقال ساكو، الذي رافق البابا فرنسيس في زيارته للسيستاني بالنجف، في حديث متلفز تابعه “المركز الخبري الوطني” […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص استقبله ووعده “وقوفا”..



ساكو يكشف خفايا لقاء البابا بالسيستاني المركز الخبري الوطني.

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