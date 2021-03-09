مجلس الوزراء يقرر تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الاربعاء في بغداد

2021/03/09 | 14:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- واسط

قرر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء (09 آذار 2021)، تعطيل الدوام الرسمي في بغداد بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام موسى الكاظم.

وذكر المكتب الإعلامي للمجلس في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مجلس الوزراء قرر تعطيل الدوام الرسمي يوم غد في العاصمة بغداد بمناسبة ذكرى استشهاد الامام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام باستثناء الدوائر الخدمية والامنية".

وكانت الحكومة المحلية في محافظة واسط، أعلنت، اليوم الثلاثاء (09 آذار 2021)، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الأربعاء بذكرى استشهاد الإمام الكاظم.

وذكرت الحكومة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بمناسبة ذكرى استشهاد الامام الكاظم، نعلن أن يوم غد الاربعاء 25 رجب عطلة رسمية كسياق سنوي متبع، في جميع الدوائر الحكومية التابعة لمحافظة واسط".وأضاف، أن "الدوائر المكلفة بواجب خاص بالزيارة الرجبية المقدسة، تُستثنى من التعطيل، وذلك لإتاحة الفرصة، أمام الزائرين والمعزين لأداء مراسم الزيارة والعودة إلى ديارهم بأريحية وسلامة وأمان".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الحكومة المحلية في محافظة ميسان، تعطيل الدوام الرسمي، ليوم غد الأربعاء، لإحياء ذكرى استشهاد الإمام الكاظم.

ويصادف غدا الأربعاء، 10 آذار(مارس)، 25 رجب، الذكرى السنوية لاستشهاد، الإمام الكاظم، حيث يحيي الذكرى جموع كبيرة من الزائرين.

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