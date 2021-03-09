واسط تعلن تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الأربعاء

2021/03/09 | 14:43 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكوت/نينا/ اعلن محافظ واسط محمد جميل المياحي عن تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الاربعاء 25 رجب في جميع الدوائر الحكومية التابعة لمحافظة واسط.وقال المياحي في بيان اعلامي ان:" العطلة تشمل الدوائر الحكومية بإستثناء الدوائر المكلفة بواجب خاص بالزيارة الرجبية المقدسة بذكرى استشهاد الإمام الكاظم عليه السلام ، وذلك لاتاحة الفرصة أمام الزائرين والمعزين لأداء مراسم الزيارة والعودة إلى ديارهم بأريحية وسلامة وأمان "./إنتهى

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