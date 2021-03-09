الحمامي يؤكد لـ / نينا / غرق سفينة عراقية مع طاقمها في المياه الدولية لحوض الخليج العربي

2021/03/09 | 14:43 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / أكد النائب عن محافظة البصرة " كاظم فنجان الحمامي انه تابع حادث غرق سفينة عراقية (tugboat) مع طاقمها، ليلة الأحد الماضية في المياه الدولية لحوض الخليج العربي.وقال الحمامي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / ان الدوريات البحرية السعودية هرعت الى موقع الحادث وانتشل الطاقم (جميعهم أحياء).ونقلوا الى المستشفيات السعودية لتلقي العلاج .وقال انه في متابعته مستمرة مع منظمة (ميماك) في البحرين، لتسهيل أمر عودتهم الى العراق، واستلام صورة من نتائج التحقيق في الحادث مضيفا انه سيقوم باستعراض التفاصيل المرتبطة بالحادث بعد استلام التقرير المفصل./انتهى

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