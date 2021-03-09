نائب عراقي ينتقد عدم تطبيق قرار البرلمان القاضي باخراج القوات الامريكية

2021/03/09 | 14:43 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد النائب عن تحالف "الفتح" العراقي، حسين اليساري،الثلاثاء، استمرار الوجود الأمريكي داخل العراق وعدم تطبيق قرار البرلمان القاضي باخراج تلك القوات، ...

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