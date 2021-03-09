‏بابا الفاتيكان يصف آية الله السيستاني بـ

2021/03/09 | 14:43 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف ‏بابا الفاتيكان، الاثنين، المرجع الديني الاعلى آية الله السيد علي السيستاني بـ"الرجل الحكيم"، فيما أكد أنه شعر بالفخر لمقابلته....

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