مصدران تركيان يوضحان لـ

2021/03/09 | 14:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع اشتداد المعارك العنيفة بين قوات الحكومة اليمنية والحوثيين في مدينة مأرب شمالي البلاد تواردت معلومات بكثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعلى وسائل إعلام، تفيد بوصول دفعة من طائرات "بيرقدار" التركية المسيرة إلى اليمن، "بعد اتفاق تركي- سعودي لمواجهة الحوثي".

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