الرئيس صالح يبحث مع وفد ’نسوي’ آلية تطبيق ’قانون الناجيات’

2021/03/09 | 14:48 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، الثلاثاء، نساءً من مختلف المكونات، لبحث آلية تطبق قانون الناجيات.

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وقال صالح في تغريدة على تويتر تابعها "ناس" (9 آذار 2021)، إنه "استقبلتُ اليوم عدداً من بناتنا الايزيديات والتركمانيات والشبك، هنأتهن بأقرار قانون الناجيات، وبحثت معهن آليات تطبيقه بما يضمن تحقق العدالة والانصاف ويعيد الاعتبار لهن في مواجتهن الإرهاب الداعشي".

وأكد، "امامنا الكثير من العمل، يجب مواصلة الجهد لكشف باقي المختطفين، وجلب المجرمين للعدالة".

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