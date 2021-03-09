2021/03/09 | 14:51 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احالة مدير مصرف الرافدين الى التحقيق (وثيقة) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/09 | 14:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احالة مدير مصرف الرافدين الى التحقيق (وثيقة)) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (احالة مدير مصرف الرافدين الى التحقيق (وثيقة)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).