تعطيل الدوام الرسمي ليوم واحد في بغداد

2021/03/09 | 14:51 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر مجلس الوزراء، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الاربعاء، في العاصمة الاتحادية بغداد.

وقال اعلام المجلس في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، ان "مجلس الوزراء قرر تعطيل الدوام الرسمي يوم غد في العاصمة بغداد بمناسبة ذكرى استشهاد الامام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام باستثناء الدوائر الخدمية والامنية".

PUKmedia اعلام مجلس الوزراء

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