رئيس الجمهورية: مواصلة العمل لجلب المجرمين للعدالة

2021/03/09 | 14:51 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس الجمهورية يوم الثلاثاء، مجموعة من الايزيديات والتركمانيات والشبك، مهنئا اياهن بإقرار قانون الناجيات.

وقال رئيس الجمهورية في تغريدة على منصة تويتر: استقبلتُ اليوم عدداً من بناتنا الايزيديات والتركمانيات والشبك، هنأتهن بأقرار قانون الناجيات، وبحثتُ معهن آليات تطبيقه بما يضمن تحقق العدالة والانصاف ويعيد الاعتبار لهن في مواجهتهن الإرهاب الداعشي.

واضاف: ان امامنا الكثير من العمل، يجب مواصلة الجهد لكشف باقي المختطفين، وجلب المجرمين للعدالة.

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