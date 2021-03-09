2021/03/09 | 14:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قرر مجلس الوزراء العراقي، تعطيل الدوام الرسمي في بغداد بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام موسى الكاظم.

وذكر المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان، أن الأخير قرر تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الأربعاء الموافق للعاشر من اذار الحالي في العاصمة بغداد بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام، باستثناء الدوائر الخدمية والأمنية.

وأضاف البيان، أن الدوائر المكلفة بواجب خاص بالزيارة الرجبية المقدسة، تُستثنى من التعطيل، وذلك لإتاحة الفرصة أمام الزائرين والمعزين لأداء مراسم الزيارة والعودة إلى ديارهم بأريحية وسلامة وأمان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الوزراء: تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الأربعاء) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الوزراء: تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الأربعاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).