وزير الصحة الإيراني: تنتظرنا كارثة أشد مما حدث في ووهان

2021/03/09 | 14:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، من حدوث ما وصفها بعاصفة من الإصابات بفيروس كورونا، أشد من تلك التي شهدتها مدينة ووهان الصينية.

وقال نمكي ان ارتفاع وتيرة الإصابات وسرعة انتشار الفيروس في محافظة خوزستان جنوب غربي البلاد، تنذر بكارثة لن يكون النظام الصحي قادرا على مواجهتها، في حال انتقال تلك السرعة الى محافظات أخرى، مشيرا الى ازدياد الإصابات بالسلالة الجديدة من الفيروس، وعدم إمكانية تبديل الطواقم الطبية من محافظة الى أخرى في ظل المشهد المأساوي على حد تعبيره.

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