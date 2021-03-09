عطلة محلية في كربلاء باستثناء الدوائر الامنية و الخدمية لمناسبة ذكرى استشهاد الامام الكاظم عليه السلام

2021/03/09 | 15:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الحكومة المحلية في كربلاء

المقدسة ان يوم غد الاربعاء 10/3/2021 عطلة

رسمية بالمحافظة لمناسبة ذكرى استشهاد

الامام موسى بن جعفر الكاظم عليه

السلام والذي يصادف ٢٥ من شهر رجب من كل

عام

وذكر محافظ ك

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