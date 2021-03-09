2021/03/09 | 15:03 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جريمة صادمة في البصرة.. رجل يقطع ابنته إلى أشلاء ويدفنها تحت الأرض هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/09 | 15:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جريمة صادمة في البصرة.. رجل يقطع ابنته إلى أشلاء ويدفنها تحت الأرض) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جريمة صادمة في البصرة.. رجل يقطع ابنته إلى أشلاء ويدفنها تحت الأرض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).