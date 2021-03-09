تعيين مدير عام المصرف الصناعي مديراً عاماً لمصرف الرافدين

2021/03/09 | 15:04 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أصدر وزير المالية علي عبد الامير علاوي، أمراً بتعيين مدير عام المصرف الصناعي مديراً عاماً لمصرف الرافدين.وقال مصدر مطلع لـ”النور نيوز”، ان وزير المالية أصدر أمراً بتعيين مدير عام المصرف الصناعي بلال صباح الحمداني، مديراً عاماً لمصرف الرافدين.وأوضح المصدر، ان “علاوي أقال مدير عام الرافدين حسين علي محيسن، على خلفية …

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