محافظة بغداد تعطل الدوام الاربعاء والخميس في دوائرها

2021/03/09 | 15:04 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت محافظة بغداد، تعطيل الدوام الرسمي في الدوائر التابعة لها يومي الاربعاء والخميس المقبلين.وقال محافظ بغداد محمد جابر العطا في صريح صحفي، ان “تعطيل الدوام في دوائر محافظة بغداد يشمل يومي الأربعاء والخميس”.وكان مجلس الوزراء قرر تعطيل الدوام الرسمي يوم غد في بغداد بمناسبة ذكرى استشهاد الامام الكاظم، باستثناء الدوائر …

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