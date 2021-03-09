قرار جديد من محافظة بغداد بشأن تعطيل الدوام الرسمي

2021/03/09 | 15:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أصدرت محافظة بغداد، الثلاثاء (9 آذار 2021)، قراراً جديداً بشأن تعطيل الدوام الرسمي، بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام موسى الكاظم.

وقالت المحافظة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليومي الاربعاء والخميس لجميع الدوائر التابعة لها باستثناء المؤسسات الصحية والبلدية".

وأضافت، أن "محافظة بغداد وبالتزامن مع مناسبة ذكرى استشهاد الإمام الكاظم عليه السلام قررت اعلان تعطيل الدوام الرسمي ليومي الاربعاء والخميس من هذا الأسبوع".

وأشار البيان، إلى ان "تعطيل الدوام سيشمل جميع الدوائر والمديريات التابعة لمحافظة بغداد باستثناء المؤسسات الصحية والبلدية لضمان استمرار تقديم الخدمات العلاجية والبلدية".

وقبل ذلك قرر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها اليوم، تعطيل الدوام الرسمي، ليوم غد الأربعاء بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الكاظم.

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