برهم صالح يهنئ الايزيديات والتركمانيات والشبك بأقرار قانون الناجيات

2021/03/09 | 15:13 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /نينا / هنأ رئيس الجمهورية برهم صالح اليوم عدداً من الايزيديات والتركمانيات والشبك، بأقرار قانون الناجيات.وذكر برهم صالح في تغريدة على حسابه في تويتر" انه بحثُ مع الضيوف آليات تطبيق قانون الناجيات بما يضمن تحقق العدالة والانصاف ويعيد الاعتبار لهن في مواجتهن الإرهاب الداعشي" .واضاف "امامنا الكثير من العمل، يجب مواصلة الجهد لكشف باقي المختطفين، وجلب المجرمين للعدالة" ./انتهى ح

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