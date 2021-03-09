تشويهات عبد الحسين سلمان (3-3) - حسين علوان حسين

2021/03/09 | 15:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حسين_علوان_حسين سأكتفي بهذا القدر من القوانين الاقتصادية التي نص عليها ماركس في "رأس المال" – من بين المئات غيرها في كل أعماله – و التي رأينا أن الاستاذ عبد الحسين ينفيها جزافاً و اعتباطاً في قوله :"وأول هذه الأكاذيب , هي كذبة إنجلز الذي أعتبر نظرية ماركس هي قوانين.



فقد كتب في مقدمة الكتاب الثاني من رأس المال بتاريخ 15 تموز 1893 :...قوانين خاصة كان ماركس أول من أكتشفها ( فالح عبد الجبار , صفحة 20 ).وف ......





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