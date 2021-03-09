الثامن مارس، يوم المرأة أم يوم العاملة؟ النسوية و الماركسية أية علاقة ؟ ضد النسوية الليبرالية دفاعا عن النسوية الاشتراكية. - سميرة العتيقي

2021/03/09 | 15:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سميرة_العتيقي 1-الثامن مارس:الثامن من مارس، يوافق اليوم العالمي للمرأة كما أسمته منظمة الأمم المتحدة, و اليوم الأممي للمرأة العاملة كما أسمته الحركة العمالية الأممية, فلما بداً هذا الاختلاف في التسمية و ما هي التسمية الأقرب لواقع أحداث الثامن مارس 1908؟تحيي بعض الأحزاب و المنظمات الماركسية/الشيوعية عبر هذا اليوم نظالات المرأة ضد الظام الرأسمالي باعتبارها عاملة.



بينما يعتبر النسويون هذا اليوم محطة لإ ......





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