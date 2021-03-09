لأول مرة منذ فترة طويلة.. العراق بمرتبة متأخرة “نسبيًا” بقائمة المستوردين من ايران

2021/03/09 | 15:15 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلن مدير مكتب المعلومات التجارية بمنظمة التنمية التجارية الإيرانية، عن تسجيل الصادرات غير النفطية نموا سعريا بنسبة 6.2 بالمئة في الشهر الـ 11 من السنة المالية المنتهي 18 فبراير2020.

وبيّن ” عباس خالقي تبار” على موقع المنظمة اليوم الثلاثاء، أن الصادرات غير النفطية في الشهر الـ 11 من السنة المالية بلغت 3.135 مليار دولار بنمو 6.2 بالمئة عن الشهر السابق.

وفي السياق أكد أن الصادرات غير النفطية منذ بداية السنة المالية 20 مارس/آذار 2020 حتى 18 فبراير/شباط 2021، بلغت 103 ملايين و90 الف طن بقيمة 31.198 مليار دولار.

ولفت الى أن البتروكيماويات والمكثفات استحوذت على 51 بالمئة من الصادرات غير النفطية والمعادن 21 بالمئة والزراعة والصناعات الغذائية 18 بالمئة والقطاع الصناعي 10 بالمئة.

وبيّن “خالقي تبار” أن الصين استحوذت على 26 بالمئة من قيمة الصادرات غير النفطية تلاها العراق 22 بالمئة والامارات 13.4 بالمئة وتركيا 7 بالمئة وافغانستان 6.7 بالمئة، بحيث شكلت وارداتها من اجمالي الصادرات غير النفطية الايرانية 23 مليار دولار ما يعادل نسبة 75 بالمئة.

ويبدو أن العراق جاء وللمرة الاولى منذ فترة طويلة، في مرتبة متأخرة بعد الامارات، حيث ان العراق يتراوح عادة بين المرتبة الاولى والثانية.

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