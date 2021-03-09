الزراعة تسمح بتصدير ثلاثة محاصيل لوفرتها محليا

2021/03/09 | 15:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت وزارة الزراعة، سماحها بتصدير محاصيل الجت والبرسيم ومخلفات الذرة الصفراء، لوفرتها محليا.

وقال الناطق باسم الوزارة حميد النايف في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "حصلت الموافقة على السماح بتصدير محاصيل الجت والبرسيم ومخلفات الذرة الصفراء، ومن المنافذ الحدودية كافة".

وأشار النايف إلى أن "عملية السماح بتصدير هذه المحاصيل جاءت نتيجة وفرتها محلياً، وقد سبق للوزارة أن أعدت خطة لإنتاج هذه المحاصيل والتوسع في زراعتها مما شجع الفلاحين على زيادة المساحات المزروعة وصولا الى وفرتها".

وذكر أن "هذه الخطوة مهمة لأنها تشجع الفلاحين على التوسع في زراعة هذه المحاصيل المهمة".

وختم النايف بأن "سياسة الوزارة هي تحقيق الأمن الغذائي والإكتفاء الذاتي من جانب وتصدير الفائض من جانب أخر، بغية تعظيم إيرادات الدولة من العملة الصعبة والتي تسهم في جعل القطاع الزراعي رقما مهما في الإنتاج القومي للبلاد".

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