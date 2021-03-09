إقبال المؤسسات على شراء «بتكوين» يرفع سعرها قرب 54 ألف دولار

2021/03/09 | 15:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

يبدو أن عملة بتكوين المشفرة قد تصادقت مع المستوى السعري قرب 54 ألف دولار، حيث سجلت أعلى مستوى لها في أسبوعين اليوم الثلاثاء، مدعومة بمزيد من علامات الاهتمام من قِبل مؤسسات الاستثمار بأكبر عملة مشفرة.

وارتفع الأصل الرقمي بتكوين بنسبة تصل إلى 4.3%، وتم تداوله بحوالي 53.9 ألف دولار عند الساعة 12:54 ظهراً بتوقيت هونغ كونغ.



وقفزت أسعار العملة المنافسة "إيثر" أيضاً، بنسبة بلغت 13%، مُعززةً بذلك ارتفاعاً مستمراً منذ يومين، وفق مؤشر بلومبرغ غالاكسي للتشفير.

وكتب إدوارد مويا، كبير محللي السوق في "واندا"، في رسالة عبر البريد الإلكتروني: "عاد الاتجاه الصعودي لعملتي بتكوين وإيثر، مع استمرار تدفق المزيد من رهانات الأموال الكبيرة إلى الأصول الرقمية.



ويبدو أن الاهتمام من قِبل المؤسسات للاستثمار بالعملات المشفرة مازال مستمراً".

ويعد الرأي القائل إن المستثمرين على المدى الطويل مثل المكاتب العائلية، عبارة عن شركة خاصة تدير الاستثمارات لصالح عائلة ثرية واحدة، وشركات التأمين وأمناء الخزينة ينكشفون على العملات الرقمية ( يستثمرون فيها) أمراً مثيراً للجدل ولكنه يكتسب زخما.

وقال مصرف الاستثمار العالمي "غولدمان ساكس" مؤخرا إنه يشهد طلبا كبيرا من المؤسسات إذ تعمل على إعادة " الاستثمار" في تداول العملات المشفرة.

زخم المضاربة

ويشير ذلك إلى أن الاتجاه الصعودي الحالي لأسعار" بتكوين" يختلف عن الفقاعة التي انفجرت في 2017، وفقا لـ " غولدمان ساكس"، وبالنسبة للمتشككين، يمثل ارتفاع العملة المشفرة مثالًا رئيسيا على زخم المضاربة الناتج عن إقرار حزم التحفيز المالي الضخم الذي يمكن أن يتلاشى بسرعة بمجرد تشديد الظروف المالية.

وكتب "ريتش روس" ، المحلل الاستراتيجي في إيفرسكور أي إس أي" ( Evercore ISI)، شركة استشارات مصرفية استثمارية مستقلة عالمية، في مذكرة ، أن بتكوين في "وضع قوي" لتصل إلى 75 ألف دولار.

وشهدت العملة المشفرة بعض التقلبات الجامحة ويقل سعرها حاليا 4500 دولار عن الرقم لقياسي البالغ 58350 دولارا الذي سجلته في 21 فبراير 2021.



وقد ارتفعت بتكوين بنسبة 600% تقريبا في 2020، وهو صعود لا يمكن تحقيقه لدى الأصول التقليدية.

وارتفعت أسعار عملة إيثر، ثاني أكبر العملات المشفرة، في ضوء احتمال انخفاض المعروض وسط ترقية مستمرة لـ تقنية البلوكتشين الخاصة بـ الإيثيريوم.

مليار دولار

وقالت شركة " إن واي دي أي جي" الرائدة في مجال التكنولوجيا والخدمات المالية مكرسة لعملة بتكوين، يوم الاثنين، إن شركات التأمين على الحياة والتقاعدات السنوية والممتلكات/ الخسائر لديها أكثر من مليار دولار من التعرض المباشر وغير المباشر لـ "بتكوين" على منصتها.

وأعلنت " إن واي دي أي جي" عن جولة نمو لرأس المال بقيمة 200 مليون دولار بقيادة شركاء استراتيجيين بما في ذلك مجموعة "ستون ريدج هولدنغز غروب" و "مورغان ستانلي" و"نيويورك لايف" و" ماس ميتشوال" و"سوروس فاند مانجمنت"، من بين آخرين.

وفي الأيام الأخيرة، أدلى الملياردير النروجي والذي يعمل بصناعة النفط "كجيل إنج روكي" بتصريحات تصب في صالح عملة " بتكوين".

وتقوم شركة "أكير أيه إس أيه" التابعة لـ " روكي" بإنشاء شركة جديدة للاستفادة من إمكاناتها.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، أعلنت شركة "مايتو إنك"، التي تصنع تطبيقا يساعد في تحسين صور ملف تعريف المستخدم (على صفحات الإنترنت) أنَّها اشترت 15 ألف وحدة من عملة "إيثريوم" المشفرة مقابل 22.1 مليون دولار، و 379.1 وحدة " بتكوين " مقابل 17.9 مليون دولار من خلال السوق المفتوحة في 5 مارس الجاري.

وفي الشهر الماضي، قالت شركة " تسلا" أكبر مصنعة للسيارات الكهربائية في العالم، إنها استثمرت 1.5 مليار دولار في بتكوين.

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