بالوثيقة.. وزير المالية يسحب يد مدير عام مصرف الرافدين ويكلف بديلاً

2021/03/09 | 15:18 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أصدر وزير المالية علي عبد الامير علاوي، أمراً بسحب يد مدير عام مصرف الرافدين وتكليف مدير عام المصرف الصناعي بديلاً.وبحسب وثيقة لوزارة المالية، حصل “النور نيوز” على نسخة منها، فان الوزير أصدر أمراً بتعيين مدير عام المصرف الصناعي بلال صباح الحمداني، مديراً عاماً لمصرف الرافدين.وقرر وزير المالية، سحب يد مدير …

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