روسيا تعلق بشأن إصابة بشار الأسد وعقيلته بفيروس كورونا

2021/03/09 | 15:19 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكد الكرملين، الثلاثاء، تلبيته لاي مساعدة تتعلق بعلاج الرئيس السوري بشار الأسد عقب إصابته بفيروس كورونا.

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قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، إن روسيا تأمل أن تكون إصابة الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته أسماء بفيروس كورونا خفيفة، وألا يشتد المرض.

وأضاف: "ليس لدي أي معلومات، كيف يعالج الرئيس بشار وزوجته من الفيروس".

وتابع ، "لا أعلم إذا كان الرئيس بشار قد طلب مساعدة في العلاج، ولكن ليس لدي أي شك في أنه إذا كان هناك أي طلب، فإن الرئيس بوتين سيلبيه على الفور".

وكانت قد أعلنت رئاسة الجمهورية العربية السورية، يوم أمس، إصابة الرئيس بشار الأسد (55 عامًا) وزوجته أسماء (45 عامًا) بفيروس كورونا المستجد.

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