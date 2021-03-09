2021/03/09 | 15:22 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان يوم الثلاثاء، عن تسجيل 325 اصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد، لافتة الى تسجيل 3 حالات وفاة.

وجاء في بيان الوزارة المرقم "377"، وحصل PUKmedia على نسخة منه: ان الموقف والوبائي لفايروس كورونا خلال الـ 24 ساعة ماضية كالاتي:

1.



الفحوصات: (6952 فحوصات جديدة)

• (2206) اربيل

• (2137) السليمانية

• (2016) دهوك

• (10) حلبجة

• (537) كرميان

• (46) رابرين

2.



الاصابات: (325 اصابات جديدة)

• (162) اربيل

• (56) السليمانية

• (90) دهوك

• (2) حلبجة

• (3) كرميان

• (12) رابرين

3.



الشفاء: (171 حالة شفاء)

• (75) اربيل

• (16) السليمانية

• (74) دهوك

• (0) حلبجة

• (0) كرميان

• (6) رابرين

4.



الوفيات: (1 حالات وفاة)

• (1) اربيل

• (0) السليمانية

• (0) دهوك

• (0) حلبجة

• (0) كرميان

• (0) رابرين

الوزارة دعت المواطنين ايضا الى الالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية ضد فايروس كورونا والاتصال بالخط الساخن " 122" لاية حالة طارئة.

PUKmedia ترجمة

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاقليم.. ارتفاع حالات الاصابة بكورونا) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاقليم.. ارتفاع حالات الاصابة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).