2021/03/09 | 15:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – NNC رغم تحديد مجلس النواب لموعد التصويت على مشروع قانون موازنة 2021، إلا أن “الضغوط السياسية” لا تزال اللاعب الأبرز في تمرير القانون من عدمه، خاصة بعد ان تحول قانون المحكمة الاتحادية الى “ورقة ضغط” من قبل بعض الجهات السياسية، لكن من جانب آخر، فأن ائتلاف دولة القانون يرى صعوبة في تمرير “صفقات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “معركة مالية” الاثنين المقبل… بغداد واربيل : تمسك واستبعاد المركز الخبري الوطني.

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