العراق يعطل الدوام الرسمي الاربعاء

2021/03/09 | 15:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر مجلس الوزراء، تعطيل الدوام الرسمي

يوم غد الأربعاء في العاصمة بغداد

بمناسبة ذكرى وفاة الامام موسى بن جعفر

الكاظم.

واستثنى المجلس في بيان مقتضب اطلعت

وكالة نون الخبرية عليه، الدوائر

الخدمية والأمن

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