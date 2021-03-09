2021/03/09 | 15:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – NNC بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الثلاثاء، تفاصيل تطبيق قانون الناجيات مع فتيات إيزيديات وتركمانيات وشبكيات، مشددا على ضرورة الكشف عن المختطفين بالكامل.وقال صالح في تغريدة على حسابه موقع تويتر “استقبلتُ اليوم عدداً من بناتنا الايزيديات والتركمانيات والشبك، هنأتهن بأقرار قانون الناجيات، وبحثُ معهن آليات تطبيقه بما يضمن تحقق العدالة والانصاف […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صالح يشدد على ضرورة الكشف عن المختطفين بالكامل المركز الخبري الوطني.

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