2021/03/09 | 15:38 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

ضبطت السلطات الصحية في البصرة واتلفت نحو 34 الف كرتون تحتوي كميات كبيرة من مواد تجميل مجهولة المصدر كانت قد ضبطت في منفذ ميناء ام قصر.

وذكرت دائرة الصحة في بيان ان الفرق الرقابية وبمشاركة الجهات الساندة قامت بضبط واتلاف حاوية سعة 40 قدم تحتوي كميات كبيرة من مواد التجميل المتنوعة بلغت 33938 كرتون من مناشئ مجهولة المصدر وفق محضر اتلاف اصولي في منطقة الطمر الصحي وانه تم محاسبة المقصرين.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (34 الف كارتون لمواد تجميل “مجهولة المصدر” تسقط بيد القوات الامنية) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (34 الف كارتون لمواد تجميل “مجهولة المصدر” تسقط بيد القوات الامنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).