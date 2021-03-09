بالوثيقة.. قرار حكومي بسحب يد مدير مصرف الرافدين وإحالته للتحقيق

2021/03/09 | 15:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

حصلت وكالة (بغداد اليوم)، الاخبارية، على وثيقة تتضمن، أمرا وزارياً بسحب يد مدير عام مصرف الرافدين حسين علي محيسن، واحالته الى التحقيق.

وبحسب الوثيقة، التي تحمل توقيع من وزير المالية علي علاوي والصادرة بتاريخ اليوم (9 آذار 2021)، فقد تقرر سحب يد محيسن والتحقيق معه على خلفية توقيعه عقد مع احدى شركات الدفع الالكتروني "دون استكمال الاجراءات القانونية".

فيما قرر الوزير بحسب الوثيقة، تكليف (بلال صباح الحمداني) مديرًا عامًا لمصرف الرافدين، لحين انتهاء التحقيق مع المدير السابق".

وأفاد مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء (09 آذار 2021)، بصدور أمر بتعيين مدير عام المصرف الصناعي، بلال صباح الحمداني، مديراً عاماً لمصرف الرافدين.وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "وزير المالية، علي علاوي، أصدر أمراً، يقضي بأن يكون مدير عام المصرف الصناعي بلال صباح الحمداني، مديراً عاماً لمصرف الرافدين".

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