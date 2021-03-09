رسميا.. نيمار خارج مواجهة باريس سان جيرمان وبرشلونة في قمة دوري الأبطال

2021/03/09 | 15:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي رسمياً، غياب نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا، عن مواجهة الفريق المقبلة أمام برشلونة الإسباني، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي يوم غدا الأربعاء، باريس سان جيرمان أمام برشلونة على ملعب حديقة الأمراء، مستفيدا من انتصاره ذهابا في ملعب كامب نو، بنتيجة (4-1).

ويغيب نيمار عن الملاعب منذ أكثر من 4 أسابيع، بسبب الإصابة في الكاحل التي تعرض لها خلال مواجهة كان بكأس فرنسا.

وأكد باريس سان جيرمان، أن،" نيمار سيواصل التدريبات الفردية، من أجل التعافي بشكل كامل خلال الفترة المقبلة".

وأوضحت أن،" نيمار لن يشارك في اللقاء، بناء على قرار من الجهاز الفني والطبي للفريق، بالإضافة لغياب مويس كين صاحب الهدف الثالث في لقاء الذهاب".

ويغيب مويس كين على لقاء حديقة الأمراء، بداعي الإصابة بفيروس كورونا، كما أنه تم استبعاد الظهير الأيسر الإسباني خوان بيرنات.

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