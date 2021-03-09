متظاهرو بابل يعلقون تظاهرات لحين انتهاء ذكرى استشهاد الامام الكاظم عليه السلام

2021/03/09 | 15:44 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلة/نينا/أصدرت ساحات التظاهرات في بابل اليوم الثلاثاء بيانا قررت به تأجيل تظاهرات المحافظة المطالبة بإقالة المحافظ حسن منديل إلى ما بعد انتهاء زيارة ذكرى استشهاد الامام الكاظم عليه السلام.وتضمن البيان" أن متظاهري بابل وايمانا منهم بأهمية الزيارة ولتفويت الفرصة على من يحاول استغلال التظاهرات والقيام بعمليات إرهابية تستهدف الزوار لذا فقد قرروا تأجيل التظاهرات السلمية المطالبة بإقالة محافظ بابل وكالة حسن منديل.واضاف أن التظاهرات سيتم استئنافها الخميس المقبل وطالب البيان المتظاهرين بالتمسك بوقف التظاهرات المؤقت"./انتهى

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