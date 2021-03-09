الاستخبارات تطيح بـ'قصاب' داعش في نينوى

2021/03/09 | 15:51 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على أنشط الارهابيين العاملين ضمن ما يسمى بـ"ولاية الجزيرة".

وقالت المديرية في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنه "تاكيدا لاستمرارها بمطاردة ما تبقى من فلول داعش الارهابي وخلاياه النائمة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٥ وبالتعاون مع الفوج الثاني لواء المشاة ٧٣ من القاء القبض على أنشط الارهابيين العاملين ضمن ما يسمى ب (ولاية الجزيرة ) والمكنى ب (القصاب ) في قضاء تلعفر غربي نينوى".

وأشارت إلى أنه "هو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".

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