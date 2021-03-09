بارزاني يشرف على اجتماع خاص بمشروع قانون موازنة الاقليم

2021/03/09 | 15:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أشرف رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 9 آذار (مارس) 2021، على اجتماع خاص حول الاستعدادات الجاريةلصياغة مشروع قانون موازنة إقليم كوردستان لسنة 2021.

وفي الاجتماع الذي حضره نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني، بحسب بيان لمكتب بارزاني “جرى التباحث بشأن الوضع المالي الحالي فيالإقليم والاستعدادات الجارية لصياغة مشروع قانون موازنة إقليم كوردستان لسنة 2021، فضلاً عن مناقشة البيانات والنفقات والإيراداتالتخمينية للوزارات“.

وتم التشديد في الاجتماع، على “أهمية إعداد مشروع قانون للموازنة يأخذ بنظر الاعتبارات كل الاحتمالات ويضمنها موازنةً واقعيةً وشفافةًتعتمد على الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى جانب العجز المالي والنفقات الفعلية، بهدف تعزيز الشفافية في المالية العامة بإقليمكوردستان“.

كما جرى في الاجتماع، “التباحث إزاء آخر مستجدات مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2021، والذي من المؤمل أن يصوت عليهمجلس النواب الأسبوع المقبل“.

وأكد رئيس حكومة الإقليم على “الموقف الثابت لإقليم كوردستان من أجل التوصل إلى حل جذري للمشاكل العالقة بين الجانبين، ومنها ملفالمستحقات المالية للإقليم استناداً إلى الدستور“.

وأعرب رئيس الحكومة عن “أمله بأن ترحب الأطراف العراقية بمبادرة رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي بهدف التوصل إلى حلنهائي وشامل للمشاكل بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية“.

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