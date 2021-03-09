البيشمركة توقع اتفاقيات مع المانيا

2021/03/09 | 15:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة البيشمركة في اقليم كردستان العراق، الثلاثاء، التوقيع على اتفاقيات مع القوات الالمانية لتطوير قواته.

وقالت الوزارة في بيان إنه جرت، اليوم، مراسيم توقيع عدة اتفاقيات مع القوات الالمانية بحضور وزير البيشمركة شورش اسماعيل ووكيل الوزارة سربست لزكين وقائد القوات الالمانية في الاقليم ونائب القنصل الالماني في اربيل ، مبينة أن هذه الاتفاقيات والمشاريع ستسهم في تطوير قوات البيشمركة.

من جانبه افاد قائد القوات الألمانية في اربيل ، بحسب البيان، أن بلاده مستمرة في تقديم المساعدات والتعاون الى قوات البيشمركة وحكومة اقليم كردستان، لافتا الى مشاركة المانيا في عملية الاصلاح وتدريب قوات البيشمركة خلال الفترة الماضية.

وأكد أن بلاده ستعمل من خلال هذه المشاريع الجديدة على توسيع خطوات الاصلاح و التطوير.

من جهته أكد وزير البيشمركة على أهمية الشراكة بين الجانبين في الحفاظ على استقرار المنطقة ودحر الارهابين، وفق ماجاء في البيان.

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