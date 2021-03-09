حكومة الاقليم تبحث صياغة مشروع قانون موازنة 2021

2021/03/09 | 15:53 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت حكومة اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، اجتماعا خاصا بشأن الاستعدادات الجارية لصياغة مشروع قانون موازنة إقليم كوردستان لسنة 2021، باشراف رئيس الحكومة مسرور بارزاني، وقوباد طالباني نائب رئيس الحكومة.

وجرى خلال الاجتماع، التباحث بشأن الوضع المالي الحالي في الإقليم والاستعدادات الجارية لصياغة مشروع قانون موازنة إقليم كوردستان لسنة 2021، فضلاً عن مناقشة البيانات والنفقات والإيرادات التخمينية للوزارات.

وتم التشديد في الاجتماع، على أهمية إعداد مشروع قانون للموازنة يأخذ بنظر الاعتبارات كل الاحتمالات ويضمنها موازنةً واقعيةً وشفافةً تعتمد على الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى جانب العجز المالي والنفقات الفعلية، بهدف تعزيز الشفافية في المالية العامة بإقليم كوردستان.

كما جرى في الاجتماع، التباحث إزاء آخر مستجدات مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2021، والذي من المؤمل أن يصوت عليه مجلس النواب الأسبوع المقبل.

هذا وأكد رئيس حكومة الإقليم على الموقف الثابت لإقليم كوردستان من أجل التوصل إلى حل جذري للمشاكل العالقة بين الجانبين، ومنها ملف المستحقات المالية للإقليم استناداً إلى الدستور.

وأعرب رئيس الحكومة عن أمله بأن ترحب الأطراف العراقية بمبادرة رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي بهدف التوصل إلى حل نهائي وشامل للمشاكل بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.

PUKmedia عن اعلام حكومة اقليم كوردستان

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