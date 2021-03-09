2021/03/09 | 15:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أحال وزير المالية علي علاوي، مدير عام مصرف الرافدين وكالة حسين علي محيسن إلى التحقيق على خلفية تهم بالفساد.

وأوضحت وثيقة موقعة من وزير المالية قرار سحب يد حسين علي محيسن مدير عام مصرف الرافدين / وكالة وإحالته إلى التحقيق لقيامه بتوقيع عقد مع احدى شركات الدفع الالكتروني دون استكمال الاجراءات القانونية، وذلك استنادا الى الصلاحيات الممنوحة لوزير المالية في المادة السابعة عشرة من قانون انضباط موظفي الدولة.

وأشارت الوثيقة الى تكليف بلال صباح حسين مدير عام المصرف الصناعي بإدارة أمور المصرف المذكور لحين الانتهاء من التحقيق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير المالية يحيل مدير عام المصرف إلى التحقيق على خلفية تورطه بتهمة فساد) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير المالية يحيل مدير عام المصرف إلى التحقيق على خلفية تورطه بتهمة فساد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).