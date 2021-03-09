صادقون: طرحنا فكرة تمرير الموازنة بالتفاهمات لكن وفق هذه المعايير

2021/03/09 | 15:56 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / خاص..

اكدت كتلة صادقون النيابية، الثلاثاء، ان مشكلة الموازنة لابد ان تحل للشروع بالاعمال والخدمات المتوقفة بسببها والتي ينتظرها الشعب الذي توقف حاله بسببها.

وقال عضو الكتلة، محمد البلداوي، لوكالة /المعلومة/، انه “طرحنا شروط تمرير الموازنة واقرارها وفق مبدا التفاهمات السياسية العادلة التي تضمن حقوق جميع المكونات دون تفاوت ووفق معايير وطنية تخدم مصلحة العراق والشعب اولا”.

واضاف، ان” توزيع الحقوق ومنح حصص الموازنة لايجب ان تنحصر في محافظة دون اخرى وبالتالي يكون هناك عدم عجالة في توزيع الثروات واقرار الموازنة بهذا الشكل سيولد ازمة جديدة البلاد في غنا عنها”.

ونوه الى ان” رؤية صادقون وتحالف الفتح تنحصر في تجاوز الازمات والبدء بمرحلة جديدة من العمل وانهاء معاناة الشعب من تاخر الموازنة”، مشيرا، الى ان” اقرارها يجب ان يضمن استمرار الاعمال وتقديم الخدمات وليس ادخال البلاد في دوامة اقتصادية جديدة”.

واشار الى ان” غالبية القوى السياسية في البرلمان وصلت الى نتيجة واحدة بعد هذا التاخير وهي “انهاء الخلافات والمضي قدما في تلبية احتياجات المحافظات التي يمثلونها كون اغلب المشاريع توقفت وبدأ صبر الشعب ينفذ”.انتهى / 25ر

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