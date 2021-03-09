2021/03/09 | 16:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الى / أبناء محافظة ذي قار الكرام

توضيح هام : تداولت عدد من مواقع التواصل الاجتماعي خبر مفاده " عودة الظلام الى مدينة اور الأثرية بعد سحب المولدة الكهربائية المغذية لها عند أنتهاء زيارة " بابا الفاتيكان "

يود فرع توزيع كهرباء ذي قار ان يوضح لكم بان ملاكاته قد نفّذت في وقت سابق مشروع متكامل لإيصال التيار الكهربائي والانارة الى مدينة اور الاثرية استعداداً لزيارة البابا وهي الان تتغذى بالتيار الكهربائي( الوطني )بصورة دائمية وليس من خلال مولدات كهربائية وُضعت في حيناها للحالات الطارئة فقط أثناء مراسيم الزيارة ولا نية اطلاقاً لدى فرعنا لرفع الشبكة الكهربائية والانارة التي شُيدت إليها وستبقى مدينة اور الاثرية وزقورتها التأريخية تشع بأنوارها كما شاهدتموها مؤخراً بجهود الخيرين من أبناءها من أبطال " الجيش الأزرق " فذي قار ومواقعها امانة في أعناقنا جميعاً ونعمل معاً من أجل تطوير كافة مرافقها السياحية والاثرية والارتقاء بواقعها نحو الأفضل لتكون قبلة سياحية تستقطب الزائرين القادمين من مختلف أنحاء العالم، شاكرين تفهمكم وتعاونكم معنا خدمة للصالح العام.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كهرباء ذي قار تصدر بياناً حول أنباء ’’عودة الظلام لأور الاثرية’’ بعد انتهاء زيارة البابا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كهرباء ذي قار تصدر بياناً حول أنباء ’’عودة الظلام لأور الاثرية’’ بعد انتهاء زيارة البابا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).