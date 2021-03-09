المرور تنتهـي رفع 4 سيطرات رئيسـة في بغداد

2021/03/09 | 16:15 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / انهت مديرية المرور العامة ، أعمال رفع 4 سيطرات رئيسـة من أجل تخفيف الزخم المروري ضمن مناطق العاصمة بغداد .وذكرت مديرية المرور ، ان " السيطرات المرفوعة هي ، سيطرة محكمة الزوراء (السير القادم من المحكمة باتجاه البيجية) ، وسيطرة الهلال (من تقاطع المهندسين باتجاه تقاطع الرواد) ، وسيطرة الليرة (من تقاطع اليرموك باتجاه المنصور) ، وسيطرة سهام العبيدي (من سيد الحليب باتجاه اليرموك) ".وكان القائد العام للقوات المسلحة وجّه امس الاثنين ، قيادة عمليات بغداد، بالرفع الفوري لعدد من نقاط التفتيش في ضوء التحسن الامني الذي تشهده العاصمة بغداد./انتهى5

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