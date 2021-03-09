العراق يسجل 4610 إصابات جديدة و22 وفاة بكورونا

2021/03/09 | 16:17 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، الموقف الوبائي اليومي لفيروس كورونا في العراق، حبث سجلت 4610 إصابات جديدة وتماثل 3692 حالة جديدة للشفاء و22 حالة وفاة.

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