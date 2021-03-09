"الوشاح الأزرق".. آخر تحديات "تيك توك" القاتلة

2021/03/09 | 16:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت لعبة "الوشاح الأزرق" أو تحدي التعتيم على تطبيق "تيك توك" يثير مخاوف الآباء والأمهات في مصر والعالم العربي بعد تواتر الأنباء عن مقتل بعض المراهقين والأطفال جراء مشاركتهم في تلك اللعبة الخطيرة.

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