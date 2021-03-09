أربيل تأمل انضمام الأطراف كافة تحت مبادرة الكاظمي للحوار الوطني الشامل

2021/03/09 | 16:21 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

عبرت حكومة إقليم كردستان، الثلاثاء، عن أملها بانضمام الأطراف العراقية تحت مبادرة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للتوصل إلى حل نهائي وشامل للمشكلات بين إقليم أربيل وبغداد.

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وأشرف رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، (9 آذار2021)، على اجتماع خاص حول الاستعدادات الجارية لصياغة مشروع قانون موازنة إقليم كردستان لسنة 2021.

وذكر بيان لرئاسة حكومة الإقليم تلقى "ناس"، نسخة منه، أن "جرى التباحث خلال الاجتماع الذي حضره نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني، بشأن الوضع المالي الحالي في الإقليم والاستعدادات الجارية لصياغة مشروع قانون موازنة إقليم كوردستان لسنة 2021، فضلاً عن مناقشة البيانات والنفقات والإيرادات التخمينية للوزارات".

وتم التشديد في الاجتماع وفقا للبيان على "أهمية إعداد مشروع قانون للموازنة يأخذ بنظر الاعتبارات كل الاحتمالات ويضمنها موازنةً واقعيةً وشفافةً تعتمد على الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى جانب العجز المالي والنفقات الفعلية، بهدف تعزيز الشفافية في المالية العامة بإقليم كردستان".

كما جرى في الاجتماع "التباحث إزاء آخر مستجدات مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2021، والذي من المؤمل أن يصوت عليه مجلس النواب الأسبوع المقبل".

وأكد رئيس حكومة الإقليم على "الموقف الثابت لإقليم كردستان من أجل التوصل إلى حل جذري للمشاكل العالقة بين الجانبين، ومنها ملف المستحقات المالية للإقليم استناداً إلى الدستور".

وأعرب رئيس الحكومة عن "أمله بأن ترحب الأطراف العراقية بمبادرة رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي بهدف التوصل إلى حل نهائي وشامل للمشاكل بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية".

وأطلق رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الإثنين، دعوة إلى حوار وطني شامل والابتعاد عن لغة التسقيط السياسي.

وقال الكاظمي في كلمة متلفزة تابعها "ناس"، (8 آذار 2021)، "الشعب العراقي ودَّع قداسة البابا بكل حفاوة وتقدير، زيارته كانت نقطة مضيئة جسدت جوهر شعبنا"، مبينا أن "رسالة قداسة البابا وصلت إلى جميع أنحاء العالم".

وفيما يلي نص كلمة رئيس الوزراء:

بـسم الله الرحمن الرحيم

شعبنا الكريم العزيز...بكلّ حفاوة وتقدير يودّع شعب العراق اليوم، قداسة البابا فرنسيس، بمثل ما استقبله من محبة وكرم وأصالة إنسانية.

لقد مثّلت هذه الزيارة العزيزة الكريمة، بكل ما حفلت به من مظاهر ترحيب ومن إجماع وطني على إنجاح مقاصدها النبيلة ، نقطةً مضيئةً جسّدت جوهر شعبنا المُحب الصّادق الحضاري المؤمن بقيم العدالة والسلام .

وصلت رسالة قداسةِ البابا الى كلّ أنحاء العالم، وهو يجول بقلبٍ مفعم بروح الأمل في مدن العراق الحبيبة،ووصلت رسالة شعبنا الى كلّ شعوب الأرض لتقول :نحن شعب العراق ..



شعب التأريخ والحضارة، لقد عانينا الكثير من الحروب ..



وسال الدم على أرضنا حتى ارتوت ..



ونشـر الموت طوال عقود ظلاله السود في منازلنا ..



وعاثت في ربوعنا غربان السلاح والفساد والإرهاب والكراهية ..لكن مَعدننا الأصيل لم يصدأ، لأن روح الحياة وحبّ السلام والتمسك بالقيم الإنسانية لم يصدأ ..ليس في نفوسنا سوى المعاني الإنسانية الكبيرة ..لقد عشنا سوية طوال أكثر من ستة آلاف سنة مضت وما زلنا معاً ..نمسك بيد بعضنا بتعدد أدياننا ومذاهبنا وقومياتنا كما تماسكت أيادي سماحة السيد السيستاني وقداسة البابا ..العراق رسالة الإنسانية والسلام، والعراق تاج التسامح، ..



وبغداد مدينة السلام ومنبر الحركة الفكرية.

شعبنا الحبيب العزيز ..

إن العراق أمام فرصة حقيقية لاستعادة دوره التأريخي في المنطقة والعالم رغم كلّ العقبات والتحديات،وإننا كحكومة، متمسكون بإرادة شعبنا في تحقيق الأمن والسلام والإعمار والازدهار .وعلى أساس هذه المسؤولية التأريخية، وفي أجواء المحبة والتسامح التي عززتها زيارة قداسة البابا لأرض العراق، أرض الرافدين ، نطرح اليوم الدعوة الى (حوار وطني)، لتكون معبراً لتحقيق تطلعات شعبنا .إننا ندعو جميع المختلفين من قوى سياسية وفعاليات شعبية وشبابية احتجاجية، ومعارضي الحكومة إلى طاولة الحوار المسؤول أمام شعبنا وأمام التأريخ، ندعو قوانا وأحزابنا السياسية الى تغليب مصلحة الوطن والابتعاد عن لغة الخطاب المتشنج والتسقيط السياسي، وإلى التهيئة لإنجاح الانتخابات المبكرة، ومنح شعبنا فرصة الأمل والثقة بالدولة وبالنظام الديمقراطي..شبابنا العراقي، شبابنا في كلّ مكان..أدرك حجم معاناتكم وطموحاتكم والحيف الذي لحق بكم، ولكن علينا أن نصبر وأن نتوحد، من أجل العراق ومن أجل الوطن ومن أجل المستقبل الذي يليق بأجيالنا، ولهذا فالحكومة تحتاج الوقت الكافي لحماية العراق وترتيب بيتنا العراقي الوطني..

إن توتير الأوضاع ليس من مصلحة البلد، ويجب منح الوقت الكافي للحكومة للبناء على ماحققت خلال الفترة الماضية، وتأمين الانتخابات على أسس رصينة ونزيهة.

إخوتي ..أعزائي من المعارضين..



أدعوكم وبكلّ صدق، إلى حوار مفتوح وصريح مع الحكومة على أساس مصلحة البلد وأمنه وسيادته، وعلى قاعدة حفظ أمن العراق ودعم الدولة وسيادة القانون.

إن الحوار الإستراتيجي الذي بدأته الحكومة حول ترتيبات التعاون مع التحالف الدولي قائم في الأساس على إيجاد البيئة والتوقيتات لإخراج كلّ القوات المقاتلة من أرض العراق، ضمن آليات فنية زمنية متفق عليها مع الحفاظ على أفضل العلاقات مع دول التحالف، وبما يضمن سيادة العراق وأمنه..كما أدعو الى حوار وطني حقيقي عميق، وعلى كلّ المستويات الرسمية والحزبية والشعبية، للتوصل إلى إطار الاتفاق النهائي للعلاقة بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان بما يحفظ وحدة الأراضي العراقية، ويعالج المشكلات المتراكمة جذريا.

لقد عكفت الحكومة منذ تشكيلها على ترميم علاقات العراق الخارجية والتأسيس لاستعادة العراق موقعه الطبيعي ووزنه الإقليمي دولياً، وحققنا خطوات متقدمة في هذا المجال وكانت زيارة قداسة البابا تعزيزاً لهذه الخطوات، فقد نجحنا في أن يكون العراق معبراً للتفاهم والتواصل بين العديد من دول المنطقة، وهناك استعداد دولي لدعم العراق في مشروع الإصلاح الاقتصادي، بعد أن نجحنا في عبور الأزمة الاقتصادية.وعلى ذلك ..



ندعو كلّ أشقاء العراق وجيرانه وأصدقاءه إلى ترسيخ قيم السلم والتعاون بين دول المنطقة وإبعاد شبح الحروب والخلافات والصراعات التي لن تخدم شعوبنا ذات التأريخ المشترك.

ويؤكد العراق اليوم استعداده الكامل للعب دور فعّال في تكريس التهدئة وفتح أبواب الحوار لحل أزمات المنطقة، وأن يكون الجميع شركاء في التنمية لا محوراً للخلاف والصراعات.

لقد أصرّ العراق على رفضه أن يكون ساحة للصـراعات الخارجية ، ومنطق التعاون والأخوة هو الوحيد المقبول بالنسبة لشعبنا وللعراق.

شعبنا الكريم ..أقدم باسمكم شكري وتقديري إلى كلّ من ساهم في إنجاح الزيارة التأريخية لقداسة البابا الى أرض العراق ..من مؤسسات حكومية وفعاليات شعبية وقوى سياسية .

وأشكر باسمكم جميعًا قداسة البابا الذي أحبّ العراق وشعب العراق ، ولمس طيبة وعمق وأصالة هذا الشعب العظيم القوي بتنوعه .نشكر قداستكم على كلّ كلمة إنصاف بحق شعبنا ، وكل دعوة للحوار والتسامح والسلام ألقيتها في ربوع العراق الحبيب ، وكلّ تفاعل وجداني مع التحديات التي يواجهها هذا الشعب .

أهلي على امتداد الوطنأنتم العراق ، على موطئ أقدامكم عاشت الحضارات الإنسانية، وتلاقت ونشـرت المحبة والفكر والعلم، أنتم سومر وبابل وأكد وآشور، أنتم امتداد الماضي بالحاضر بالمستقبلأنتم عراق الأنبياء والأئمة والأولياء والعلماء والمبدعين ..



وأنتم الأمل المتجدد وأنتم صنّاع الحياة ..عاش العراق ...



عاش العراق.

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